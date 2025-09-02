В непризнанном Приднестровье провели военный парад к 35-летию "республики"

В столице непризнанного Приднестровья Тирасполе провели военный парад по случаю 35-летия "провозглашения республики".

Об этом пишет NewsMaker, передает "Европейская правда".

В столице непризнанного Приднестровья впервые за четыре года провели военный парад по случаю 35-летия "провозглашения республики".

Это мероприятие состоялось менее чем за месяц до парламентских выборов в Молдове.

Скриншот: Telegram

По данным самопровозглашенной администрации Тирасполя, в "параде" приняли участие более тысячи военнослужащих местного гарнизона. На центральной площади прошли подразделения непризнанных структур, а также курсанты и женские формирования.

Ни непризнанная администрация в Тирасполе, ни пресса региона не привели подробностей о военной технике, представленной на параде.

"Запланированные и проведенные в Тирасполе манифестации носят провокационный характер и направлены на подрыв суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в границах, признанных международным сообществом", – заявили в Бюро реинтеграции Молдовы.

Скриншот: Telegram

В Бюро заявили, что логика этих событий противоречит не только конституции и принципам международного права, но и "цели мирного урегулирования приднестровского конфликта, вызывая тревогу из-за выраженного милитаристского акцента и агрессивной индоктринации".

"В то время как граждане Республики Молдова отмечали День независимости культурными мероприятиями, концертами и художественными выставками, продвигая дух примирения и мира, в приднестровском регионе набирают силу акции пропаганды ненависти, демонстрации силы, военные учения. Эти проявления агрессии сеют панику среди жителей и отвлекают внимание от насущных социально-экономических проблем региона, которые на фоне нынешнего энергетико-гуманитарного кризиса требуют быстрых и продуманных решений", – подчеркнули в Бюро.

Скриншот: Telegram

Напомним, ранее в правительстве Молдовы исключили возможность открытия избирательных участков в Приднестровье до реинтеграции региона. Приднестровцы на предстоящих парламентских выборах в Молдове могут проголосовать на участках, открытых на правом берегу.

Читайте также: "У нас уже есть план, как интегрировать Приднестровье". Интервью о движении Молдовы в ЕС и Украину.