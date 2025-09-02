Населення Німеччини з 1990 року зросло майже на чотири мільйони

Населення Німеччини з 1990 року збільшилося майже на чотири мільйони, в основному за рахунок імміграції.

Як повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда", такі дані опублікував Федеральний офіс статистики.

З 1990 року населення Німеччини зросло на 3,8 млн осіб, що складає приблизно 5%.

Основний приріст відбувався за рахунок приїзду іммігрантів, тоді як народжуваність у Німеччині стабільно знижується і в 2024 році впала до нового мінімуму.

Ситуація з приростом населення різниться залежно від регіонів країни. Так, у землях Східної Німеччини населення за 1990-2024 роки скоротилося на 16%, за винятком Берліна. У Західній Німеччині, навпаки, відбулося зростання на 10%.

Найбільший приріст зафіксували у Баварії (16%), Баден-Вюртемберзі (14%), Гамбурзі та Шлезвіг-Гольштейні (по 13%).

Найбільше скоротилося населення у землях Саксонія-Ангальт (26%), Тюрингія (20%) та Мекленбург-Передня Померанія (18%).

Раніше повідомляли, що на демографічну ситуацію Німеччини позитивно вплинув приїзд молоді з України після початку повномасштабної війни.

Через 35 років після об’єднання Німеччини між цими регіонами досі зберігаються значні відмінності – у рівні заробітної плати, пенсій та у політичних настроях.