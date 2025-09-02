Население Германии с 1990 года выросло почти на четыре миллиона

Население Германии с 1990 года увеличилось почти на 4 миллиона человек, в основном за счет иммиграции.

Как сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда", такие данные опубликовал Федеральный офис статистики.

С 1990 года население Германии выросло на 3,8 млн человек, что составляет примерно 5%.

Основной прирост происходил за счет приезда иммигрантов, тогда как рождаемость в Германии стабильно снижается и в 2024 году упала до нового минимума.

Ситуация с приростом населения различается в зависимости от регионов страны. Так, в землях Восточной Германии население за 1990-2024 годы сократилось на 16%, за исключением Берлина. В Западной Германии, наоборот, произошел рост на 10%.

Наибольший прирост зафиксировали в Баварии (16%), Баден-Вюртемберге (14%), Гамбурге и Шлезвиг-Гольштейне (по 13%).

Больше всего сократилось население в землях Саксония-Анхальт (26%), Тюрингия (20%) и Мекленбург-Передня Померания (18%).

Ранее сообщалось, что на демографическую ситуацию Германии положительно повлиял приезд молодежи из Украины после начала полномасштабной войны.

Через 35 лет после объединения Германии между этими регионами до сих пор сохраняются значительные различия – в уровне заработной платы, пенсий и в политических настроениях.