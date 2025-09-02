МЗС Польщі не запросили взяти учать у візиті Навроцького до США

Міністерство закордонних справ Польщі не запросили приєднатися до делегації президента Кароля Навроцького, який 3 вересня відвідає Вашингтон.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Як зазначається, МЗС пропонувало співпрацю та надавало адміністрації Навроцького інформацію й тези для візиту, але відповіді не отримало.

Водночас представники МЗС країни запевняють, що бажають президенту успіху у Вашингтоні, який "є в інтересах усіх поляків".

Адміністрація президента пояснила, що присутність представників МЗС під час поїздки не передбачалася і не є необхідною. Глава адміністрації Збігнєв Богуцький зазначив, що пріоритетом є "відновлення добрих відносин зі Сполученими Штатами".

Паралельно з президентом до США відправився міністр закордонних справ Радослав Сікорський, який проведе окремі зустрічі.

За його словами, уряд підготував позицію для президента Навроцького, щоб полегшити переговори з США, особливо щодо безпеки України та присутності американських військ у Польщі.

Візит, запланований на 3 вересня, стане першою закордонною поїздкою Кароля Навроцького на посаді президента. В рамках візиту у нього запланована зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський раніше побажав президенту ефективних результатів на переговорах у США, висловивши сподівання, що той привезе з Вашингтона "не тільки фото".

Також повідомляли про скандал між МЗС і офісом президента Польщі через інструкції для Навроцького у зв’язку з візитом до США.