Сікорський сподівається, що Навроцький привезе зі США "не тільки фото"

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський іронічно прокоментував прийдешню поїздку Кароля Навроцького до США, побажавши президенту ефективних результатів на переговорах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Сікорський поговорив із журналістами після засідання уряду Польщі в середу, не якому той ухвалив позицію щодо майбутнього візиту президента Кароля Навроцького до США.

Він наголосив, що президент Польщі, відповідно до конституції, на міжнародній арені "представляє політику, яку проводить уряд".

Глава польського МЗС висловив сподівання, що Навроцький виявиться ефективним у переговорах з Трампом, оскільки уряд зацікавлений у вирішенні у Вашингтоні важливих для Польщі питань.

"Не тільки фото, але й рішення, коли йдеться про угоди, чи то торговельні з Європою, чи то можливі умови миру, чи то економічні та військові відносини з нашим найважливішим союзником", – сказав Сікорський.

Запланований на 3 вересня візит до Вашингтона буде першим закордонним візитом Кароля Навроцького. Його переговори з президентом США, як очікується, стосуватимуться насамперед питань військової та енергетичної безпеки Польщі.

ЗМІ раніше повідомили, що прем'єр Польщі Дональд Туск матиме власного радника з питань безпеки, аби відсторонити представників Навроцького від експертних переговорів щодо припинення бойових дій в Україні.