МИД Польши не пригласили принять участие в визите Навроцкого в США

Министерство иностранных дел Польши не пригласило присоединиться к делегации президента Кароля Навроцкого, который 3 сентября посетит Вашингтон.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Как отмечается, МИД предлагало сотрудничество и предоставляло администрации Навроцкого информацию и тезисы для визита, но ответа не получило.

В то же время представители МИД страны уверяют, что желают президенту успеха в Вашингтоне, который "является в интересах всех поляков".

Администрация президента объяснила, что присутствие представителей МИД во время поездки не предусматривалось и не является необходимым. Глава администрации Збигнев Богуцкий отметил, что приоритетом является "восстановление хороших отношений с Соединенными Штатами".

Параллельно с президентом в США отправился министр иностранных дел Радослав Сикорский, который проведет отдельные встречи.

По его словам, правительство подготовило позицию для президента Навроцкого, чтобы облегчить переговоры с США, особенно по вопросам безопасности Украины и присутствия американских войск в Польше.

Визит, запланированный на 3 сентября, станет первой зарубежной поездкой Кароля Навроцкого на посту президента. В рамках визита у него запланирована встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский ранее пожелал президенту эффективных результатов на переговорах в США, выразив надежду, что тот привезет из Вашингтона "не только фото".

Также сообщали о скандале между МИД и офисом президента Польши из-за инструкций для Навроцкого в связи с визитом в США.