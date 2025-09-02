Лето-2025 во Франции стало третьим самым жарким за всю историю

Министр экологического перехода Франции Аньес Паннье-Рунашер заявила, что лето 2025 года, в ходе которого зафиксировали два периода сильной жары, стало третьим самым жарким летом, зарегистрированным во Франции с начала исследований Météo-France в 1900 году.

Ее заявление приводит Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

Министр выступала на пресс-конференции, где подробно рассказала о климатической ситуации лета 2025 года.

По данным Météo-France, лето 2025 года, со средней температурой 22,2°C и отклонением +1,9°C, занимает третье место после лета 2003 года (+2,7°C) и 2022 года (+2,3°C),

С двумя периодами сильной жары, в июне и августе, страна пережила 27 дней в условиях волны жары.

Таким образом, лето 2025 года занимает второе место по количеству дней волны жары, уступая лету 2022 года.

"К сожалению, это лишь предчувствие того, что нас ждет, ведь в ближайшие годы волны жары станут более частыми и интенсивными", – подчеркнула Паннье-Рунашер.

Сообщалось также, что предварительные статистические данные Национальной метеорологической службы Великобритании подтверждают, что лето 2025 года официально является самым теплым за всю историю наблюдений в стране.

Кроме того, летом Европейский Союз пережил худший сезон лесных пожаров за всю свою историю – выжженные площади превысили 1 миллион гектаров.