Італія розглядає можливість приховування маршрутів урядових польотів після того, як літак, що перевозив президентку ЄврокомісіЇ Урсулу фон дер Ляєн, зіткнувся зі збоями в роботі GPS.

Про це The Guardian повідомили джерела в Міністерстві оборони Італії, пише "Європейська правда".

Представники міністерства заявили, що Рим розглядає плани щодо класифікації державних рейсів, мінімізації інформації, що публікується на сайті канцелярії прем'єр-міністра, та запобігання відображенню траєкторій польотів літаків на спеціалізованих сайтах.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вперше висунув цю пропозицію кілька місяців тому, коли в повітряному просторі поблизу Росії стали все частіше спостерігатися перешкоди GPS.

Постанова від 2011 року вимагає, щоб інформація про пересування італійських міністрів, зокрема про польоти, публікувалася на сайті уряду.

Хоча уряд все ще зобов'язаний отримувати дипломатичний дозвіл на проліт над повітряним простором іншої країни, джерела повідомили Guardian, що Італія, "поважаючи цей протокол... може незабаром вирішити не оприлюднювати такі польоти".

У лютому літак італійського прем'єр-міністра був видалений з Flightradar, одного з найпопулярніших додатків, що надає дані про пересування літаків у режимі реального часу, але він залишається видимим на аналогічних сайтах.

З міркувань безпеки посадовці зараз розглядають можливість "захистити рейси, на яких подорожують прем'єр-міністерка і міністри кабінету, від усіх таких платформ", повідомили джерела.

Нагадаємо, 31 серпня система GPS на борту літака президентки Європейської комісії була заглушена на шляху до Болгарії. Влада країни підозрює, що це відбулося через втручання Росії.

На тлі цього інциденту із літаком, де перебувала фон дер Ляєн, ЄС розмістить додаткові супутники на низькій навколоземній орбіті, щоб посилити стійкість до перешкод GPS і поліпшити можливості їх виявлення.

Прессекретар правителя Росії Дмитрій Пєсков заперечив твердження про те, що Росія причетна до несправності навігаційної системи літака, проте міністр внутрішніх справ Болгарії Даніель Мітов вважає, що цьому не варто вірити.