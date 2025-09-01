Болгарія: те, що РФ відхрещується від GPS-інциденту з літаком, не має значення

Міністр внутрішніх справ Болгарії Даніель Мітов вважає, що запереченням Росії про причетність до втручання в навігацію літака з Урсулою фон дер Ляєн не варто вірити.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в ефірі БНТ.

Мітов розповів, що після повідомлення про проблему з навігацією правоохоронці перевірили версію про можливу кібератаку і змогли виключити її.

"З початку війни в Україні в 2022 році такого типу глушіння GPS-систем польотів у певних регіонах, які перебувають поблизу конфлікту (війни Росії проти України. – Ред.), відбуваються постійно", – додав він.

Коментуючи офіційні заперечення причетності до інциденту з боку Росії, болгарський міністр сказав, що "те, що заперечує чи не заперечує Москва, не має жодного значення".

"Москва заперечувала, що в Криму є російські війська. Тому те, що говорить Російська Федерація, не має абсолютно ніякого значення. Ми вже звикли, що звідти не можна отримати достовірну інформацію. Ми повинні перевірити, що саме відбувається", – розповів Мітов.

Нагадаємо, 31 серпня система GPS на борту літака президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн була заглушена на шляху до Болгарії. Болгарська влада підозрює, що блокування відбулося через втручання Росії.

Європейський Союз на тлі цього розмістить додаткові супутники на низькій навколоземній орбіті, щоб посилити стійкість до перешкод GPS і поліпшити можливості їх виявлення.