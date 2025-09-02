СМИ: в Италии хотят скрывать маршруты правительственных полетов из-за ситуации с фон дер Ляйен

Италия рассматривает возможность сокрытия маршрутов правительственных полетов после того, как самолет, перевозивший президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, столкнулся со сбоями в работе GPS.

Об этом The Guardian сообщили источники в Министерстве обороны Италии, пишет "Европейская правда".

Представители министерства заявили, что Рим рассматривает планы по классификации государственных рейсов, минимизации информации, публикуемой на сайте канцелярии премьер-министра, и предотвращения отображения траекторий полетов самолетов на специализированных сайтах.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто впервые выдвинул это предложение несколько месяцев назад, когда в воздушном пространстве вблизи России стали все чаще наблюдаться помехи GPS.

Постановление от 2011 года требует, чтобы информация о передвижениях итальянских министров, в том числе о полетах, публиковалась на сайте правительства.

Хотя правительство все еще обязано получать дипломатическое разрешение на пролет над воздушным пространством другой страны, источники сообщили Guardian, что Италия, "уважая этот протокол... может вскоре решить не обнародовать такие полеты".

В феврале самолет итальянского премьер-министра был удален с Flightradar, одного из самых популярных приложений, предоставляющего данные о передвижении самолетов в режиме реального времени, но он остается видимым на аналогичных сайтах.

Из соображений безопасности чиновники сейчас рассматривают возможность "защитить рейсы, на которых путешествуют премьер-министр и министры кабинета, от всех таких платформ", сообщили источники.

Напомним, 31 августа система GPS на борту самолета президента Европейской комиссии была заглушена на пути в Болгарию. Власти страны подозревают, что это произошло из-за вмешательства России.

На фоне этого инцидента с самолетом, где находилась фон дер Ляйен, ЕС разместит дополнительные спутники на низкой околоземной орбите, чтобы усилить устойчивость к помехам GPS и улучшить возможности их обнаружения.

Пресс-секретарь правителя России Дмитрий Песков отрицает утверждение о том, что Россия причастна к неисправности навигационной системы самолета, однако министр внутренних дел Болгарии Даниэль Митов считает, что этому не стоит верить.