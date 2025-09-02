В ЕС обсудили прогресс в переговорах о членстве в условиях блокирования одним из государств

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что на неформальной встрече министров по европейским делам в Копенгагене речь шла о путях продвижения в переговорах о членстве несмотря на двусторонние беспокойства некоторых государств.

Об этом она сказала на пресс-конференции в Копенгагене, сообщает "Европейская правда".

"Мы сегодня также обсудили пути продвижения в переговорах о членстве несмотря на двусторонние беспокойства некоторых государств-членов с доотриманням переговорной рамки", – сказала Кос.

"Прерогатива здесь принадлежит Совету ЕС. Еврокомиссия уже упростила определенные шаги в переговорах о вступлении в рамках соответствующей методологии, но Комиссия открыта к дальнейшим улучшениям в этой сфере", – добавила она.

Кос напомнила, что в случае Украины и Молдовы завершается скрининг перед открытием всех шести кластеров переговоров о членстве.

"Обе страны сделали свою домашнюю работу и обе страны готовы начать переговоры по кластеру один", – подчеркнула она.

Напомним, Литва призывает столицы стран Европейского Союза принять "решительные меры", чтобы сделать заявку Украины на членство в ЕС "реальной и необратимой".

Предложение Литвы предусматривает начало переговоров с Украиной и Молдовой на техническом уровне без Венгрии, если 26 государств-членов согласятся. Официальное одобрение может быть предоставлено позже, если Будапешт изменит свою позицию или правительство.

Венгрия на выходных повторила, что не согласится на открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС.