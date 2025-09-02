Британія може скоро оголосити про нові санкції проти РФ

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі натякнув на оголошення про нові санкції проти РФ найближчим часом.

Про це Леммі сказав під час виступу в британському парламенті, його цитує Sky News, повідомляє "Європейська правда".

Очільник британського МЗС відповідав на питання консерваторки Пріти Патель про запровадження санкцій щодо конкретних осіб, які "заробляють гроші" на російській нафті.

У відповідь Леммі сказав, що уряд Великої Британії вже зробив багато, зокрема знизив стелю ціни на нафту, що, на його думку, було "вкрай необхідно".

Він також вказав, що Велика Британія брала участь у "найбільшому в світі пакеті санкцій проти військової машини Путіна".

На завершення своєї відповіді міністр дав зрозуміти, що Британія може незабаром оголосити про нові санкції.

Він сказав, звертаючись до Патель: "Я не можу коментувати подальші санкції з трибуни, але вона побачить оголошення найближчим часом".

Раніше висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Каллас розповіла, що саме може увійти до 19-го пакета санкцій проти Росії.

Зокрема, ЄС розглядає можливість запровадити вторинні санкції, щоб не дати третім країнам допомагати Росії ухилятись від уже запроваджених обмежень.