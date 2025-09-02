Британия может вскоре объявить о новых санкциях против РФ

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми намекнул на объявление о новых санкциях против РФ в ближайшее время.

Об этом Лэмми сказал во время выступления в британском парламенте, его цитирует Sky News, сообщает "Европейская правда".

Глава британского МИД отвечал на вопрос консерваторки Приты Патель о введении санкций в отношении конкретных лиц, которые "зарабатывают деньги" на российской нефти.

В ответ Лемми сказал, что правительство Великобритании уже сделало многое, в частности снизило потолок цены на нефть, что, по его мнению, было "крайне необходимо".

Он также указал, что Великобритания участвовала в "крупнейшем в мире пакете санкций против военной машины Путина".

В завершение своего ответа министр дал понять, что Великобритания может вскоре объявить о новых санкциях.

Он сказал, обращаясь к Патель: "Я не могу комментировать дальнейшие санкции с трибуны, но она увидит объявление в ближайшее время".

Ранее высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас рассказала, что именно может войти в 19-й пакет санкций против России.

В частности, ЕС рассматривает возможность ввести вторичные санкции, чтобы не дать третьим странам помогать России уклоняться от уже введенных ограничений.