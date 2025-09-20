Трамп надеется на помощь Си в урегулировании войны в Украине

Американский президент Дональд Трамп заявил, что обсуждал с китайским лидером Си Цзиньпином вопрос российско-украинской войны, он считает, что Китай может способствовать мирному урегулированию.

Об этом Трамп сказал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, передает "Европейская правда".

Трамп рассказал, что общался с Си по поводу урегулирования российско-украинской войны.

"Посмотрим, что произойдет. Я надеюсь, что нам удастся сделать это. Мы с президентом Си это обсуждали, и я думаю, что он тоже на самом деле хотел бы увидеть урегулирование, и думаю, что он будет работать с нами, чтобы помочь", – заявил Трамп.

Недавно Трамп заявил, что если бы Европа наложила санкции на Китай, который покупает нефть у России, то Пекин давил бы на Москву, чтобы заставить ее закончить войну против Украины.

В последнее время из Вашингтона поступали сигналы, что Трамп созревает к решению о санкциях против России, но пока этого так и не произошло. В то же время президент США требует от Европы полностью прекратить покупку российских энергоресурсов – как предпосылку для американских санкций.