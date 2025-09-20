Зеленский предлагает совместное сбивание дронов над Украиной и соседними странами

Президент Владимир Зеленский считает справедливым говорить о совместном решении по сбиванию дронов над Украиной вместе с другими государствами.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, цитирует Интерфакс-Украина, пишет "Европейская правда".

Зеленский считает, что если в Украине стоит ПВО – она должна сбивать все, что летит "на нас и на Польшу".

"Я считаю, что справедливо говорить о совместном решении. Не только о том, чтобы дрон падал на голову украинцам, чтобы он не долетел до территории Польши, а чтобы это были решения, которые принимаются вместе. То есть у нас стоит ПВО – мы сбиваем все, что летит на нас и летит на Польшу", – сказал украинский президент.

Он отметил, что "можно взять" только регионы западной части Украины – куда есть возможности в Польше.

"Или это может быть не только Польша, но и Румыния, на других мы и не рассчитываем", – добавил Зеленский.

Отметим, 10 сентября воздушное пространство Польши нарушили около двух десятков российских дронов. Обломки нашли в разных районах страны, некоторые беспилотники залетели почти на 300 км от восточной границы.

На этом фоне Североатлантический альянс решил начать операцию под названием "Восточный страж" (Eastern Sentry) для укрепления своего восточного фланга.

Уже 13 сентября в Польше сообщили о фактическом старте анонсированной миссии.

Читайте также Испытание для Польши и НАТО: какие последствия уже вызвала атака российских дронов