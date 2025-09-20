Антиіммігрантська демонстрація у Гаазі переросла у сутички

У "судовій столиці Європи" Гаазі в Нідерландах проходить демонстрація проти імміграції, на ній почались сутички з поліцією.

Про це повідомляє NOS

Демонстрація на Маліевельд у центрі Гааги зібралася з гаслами проти існуючої політики надання притулку. Організатори закликали до мирного протесту і спершу акція проходила спокійно.

Учасники принесли прапори Нідерландів та історичні прапори, що використовувалися прибічниками Вільгельма Оранського під час Вісімдесятирічної війни, а у роки Другої світової стали символікою Національного соціалістичного руху. Зараз їх часто використовують прихильники ультраправих поглядів.

Дехто приніс портрети вбитого американського правого активіста Чарлі Кірка. Також у парку палили фаєри.

Ескалація почалася, коли група молодиків у чорному вийшла на прилеглу швидкісну трасу A12. У поліції повідомили, що в правоохоронців почли кидатись камінням і пляшками, один зі службових автомобілів підпалили. У відповідь застосували водомет.

Цю групу протестувальників відтіснили з автостради, поліція перегородила доступ. Організатори зі свого боку закликали не йти туди і протестувати мирно.

Велика антиіммігрантська демонстрація нещодавно пройшла також у Лондоні.

Нагадаємо, нідерландські міста вчергове звернулись до уряду зі скаргами, що вже не мають місця для розміщення українців з тимчасовим захистом.

Міністерка у справах біженців та міграції Мона Кейзер заявила, що українські чоловіки, які мають роботу, повинні самостійно подбати про своє житло.

Водночас уряді Нідерландів вважають, що українці, які працюють в країні, платять податки і таким чином "роблять максимальний внесок", повинні отримати можливість залишитися в Нідерландах довше.