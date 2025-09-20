Антииммигрантская демонстрация в Гааге переросла в столкновения

В "судебной столице Европы" Гааге в Нидерландах проходит демонстрация против иммиграции, на которой начались столкновения с полицией.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Демонстрация на Малиевельде в центре Гааги собралась с лозунгами против существующей политики предоставления убежища. Организаторы призвали к мирному протесту и сначала акция проходила спокойно.

Участники принесли флаги Нидерландов и исторические флаги, которые использовались сторонниками Вильгельма Оранского во время Восьмидесятилетней войны, а в годы Второй мировой стали символикой Национального социалистического движения. Сейчас их часто используют сторонники ультраправых взглядов.

Некоторые принесли портреты убитого американского правого активиста Чарли Кирка. Также в парке жгли файеры.

Эскалация началась, когда группа молодых людей в черном вышла на прилегающую скоростную трассу A12. В полиции сообщили, что в правоохранителей начали бросать камни и бутылки, один из служебных автомобилей подожгли. В ответ применили водомет.

Эту группу протестующих оттеснили с автострады, полиция перегородила доступ. Организаторы со своей стороны призвали не идти туда и протестовать мирно.

Большая антииммигрантская демонстрация недавно прошла также в Лондоне.

Напомним, нидерландские города в очередной раз обратились к правительству с жалобами, что уже нет места для размещения украинцев с временной защитой.

Министр по делам беженцев и миграции Мона Кейзер заявила, что украинские мужчины, имеющие работу, должны самостоятельно позаботиться о своем жилье.

В то же время в правительстве Нидерландов считают, что украинцы, работающие в стране, платят налоги и таким образом "вносят максимальный вклад", должны получить возможность остаться в Нидерландах дольше.