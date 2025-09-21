Віцепрем'єр Британії: визнання Палестини не призведе до створення держави одразу

Віцепрем’єр Великої Британії Девід Леммі заявив у неділю, що визнання Палестинської держави не призведе до її появи "одразу", наголосивши, що визнання має бути частиною ширшого мирного процесу.

Заяву Леммі наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив представник британського уряду, крок до визнання Палестини "обумовлений тим, що ми хочемо зберегти перспективу рішення на основі двох держав".

Він нагадав, про липневу заяву британського прем’єра Кіра Стармера, який казав, що Британія визнає Палестину, якщо Ізраїль не припинить вогонь з ХАМАС, не надасть більше допомоги Газі, не дасть зрозуміти, що не буде анексії Західного берега річки Йордан, і не візьме на себе зобов'язання щодо мирного процесу, який забезпечить "рішення про дві держави".

"Після цієї заяви в липні, фактично після атаки на Катар, перемир'я на цей момент лежить в руїнах, і перспективи є похмурими", – сказав Леммі.

Як відомо, 21 вересня Стармер, як очікується, оголосить про визнання Палестинської держави.

Повідомляли також, що 21 вересня про визнання Палестинської держави оголосить Португалія.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Ізраїль під захистом Орбана. Як Європа змінює політику в регіоні на тлі катастрофи у Газі