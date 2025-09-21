Прем’єр Британії готується оголосити про визнання Палестини

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, як очікується, у неділю, 21 вересня, оголосить про визнання Палестинської держави.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Як відомо, у липні Стармер заявляв, що визнає Палестину до зборів світових лідерів на Генеральній Асамблеї ООН наступного тижня, якщо ситуація в Газі не покращиться.

Поряд з тим, що наступ Ізраїлю на Газу триває, а місто охоплене гуманітарною кризою, уряд Великої Британії стурбований планами прискореного будівництва ізраїльських поселень на Західному березі річки Йордан, що, як побоюються міністри, покладе край будь-яким надіям на вирішення проблеми на основі принципу двох держав.

Лейбористи намагаються підкреслити, що визнання палестинської держави не є винагородою для ХАМАС, і наголошують, що він не матиме жодної ролі в майбутньому управлінні Газою.

В питанні Палестини Стармер розійшовся в думках з адміністрацією президента США Дональда Трампа, яка виступає проти офіційного визнання держави.

Стармер раніше припускав, що британське визнання буде умовним, і він утримається від нього, якщо Ізраїль візьме на себе зобов'язання припинити вогонь і досягти довгострокового стійкого миру, який забезпечить вирішення проблеми за принципом двох держав, а також дозволить ООН відновити постачання допомоги.

Однак всі три умови навряд чи будуть виконані, оскільки ізраїльський уряд виступає проти них.

Повідомляли також, що 21 вересня про визнання Палестинської держави оголосить Португалія.

Як відомо, французький президент Емманюель Макрон розглядає визнання Францією та іншими західними країнами Палестинської держави як знаковий крок до миру на Близькому Сході.

Нагадаємо, у французькій політиці назріває розкол щодо того, чи варто святкувати майбутнє визнання Францією Палестинської держави, піднімаючи палестинські прапори перед меріями по всій країні.

