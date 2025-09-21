Вице-премьер Британии: признание Палестины не приведёт к созданию государства в одночасье

Вице-премьер Великобритании Дэвид Лемми заявил в воскресенье, что признание Палестинского государства не приведет к его появлению "в одночасье", подчеркнув, что признание должно быть частью более широкого мирного процесса.

Заявление Лемми приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Как отметил представитель британского правительства, шаг к признанию Палестины "обусловлен тем, что мы хотим сохранить перспективу решения на основе двух государств".

Он напомнил, об июльском заявлении британского премьера Кира Стармера, который говорил, что Великобритания признает Палестину, если Израиль не прекратит огонь с ХАМАС, не предоставит больше помощи Газе, не даст понять, что не будет аннексии Западного берега реки Иордан, и не возьмет на себя обязательства по мирному процессу, который обеспечит "решение о двух государствах".

"После этого заявления в июле, фактически после атаки на Катар, перемирие на данный момент лежит в руинах, и перспективы являются мрачными", – сказал Лемми.

Как известно, 21 сентября Стармер, как ожидается, объявит о признании Палестинского государства.

Сообщалось также, что 21 сентября о признании Палестинского государства объявит Португалия.

