Эстония созвала Совбез ООН из-за нарушения воздушного пространства истребителями РФ

Совет Безопасности ООН в понедельник, 22 сентября, соберется на чрезвычайное заседание в связи с нарушением Россией воздушного пространства Эстонии в пятницу.

Об этом сообщает ERR со ссылкой на Министерство иностранных дел Эстонии, информирует "Европейская правда".

Это первый случай за 34 года членства Эстонии в ООН, когда страна запросила созыв чрезвычайного заседания Совбеза.

"Наглым нарушением нашего воздушного пространства Россия подрывает принципы, которые важны для безопасности всех членов ООН, и поэтому важно, чтобы постоянный член Совета Безопасности ООН обсудил такие нарушения в этом же органе", – подчеркнул министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна.

По его словам, нарушение воздушного пространства Эстонии является частью более широких действий России, направленных на проверку решимости Европы и НАТО.

"Нарушению воздушного пространства Эстонии предшествовало всего за несколько дней до этого вторжение 19 российских дронов в воздушное пространство Польши и нахождение одного российского ударного дрона в воздушном пространстве Румынии в течение одного часа. Все эти случаи являются частью более широкой схемы, с помощью которой Россия эскалирует региональную и глобальную напряженность, и такие действия России требуют международной реакции", – отметил Тсахкна.

Он добавил, что поведение России "не соответствует обязательствам, взятым на себя постоянным членом Совета Безопасности, и было бы неприемлемым для любого другого государства-члена ООН".

Напомним, в пятницу, 19 сентября, три российских истребителя МИГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут. В НАТО сообщили, что осуществили перехват самолетов.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал сказал, что его страна инициировала консультации НАТО по статье 4 Вашингтонского договора.

Американскому президенту Дональду Трампу"не понравился" этот инцидент.