Фон дер Ляєн каже, що не думає про посаду президентки Німеччини

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що не планує претендувати на посаду президента Німеччини у 2027 році.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву президентки ЄК наводить Politico.

Фон дер Ляєн, яку торік було переобрано на посаду голови Єврокомісії, обіймає цю посаду з 2019 року.

Повідомлення в німецьких ЗМІ цього літа, припускали, що вона може покинути виконавчий орган ЄС до закінчення свого терміну – у 2029 році – щоб балотуватися на пост президента Німеччини.

Зокрема, видання Spiegel писало, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц міркує над тим, щоб на наступних виборах президента країни у 2027 році запропонувати кандидатуру Урсули фон дер Ляєн.

"Я повністю присвячую себе своїм обов'язкам президента Комісії і не можу обіймати інші посади", – йдеться у письмових відповідях фон дер Ляєн на запитання від ЗМІ, що входять до Leading European Newspaper Alliance.

Чинний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр перебуває на посаді другий термін. Вперше він був обраний шляхом голосування у парламенті в лютому 2017 року, вдруге - в лютому 2022 року.

Повноваження президента Німеччини є переважно представницькими й символічними: він представляє країну на міжнародній арені, акредитує послів та має право помилування.