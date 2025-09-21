Фон дер Ляйен говорит, что не думает о должности президента Германии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не планирует претендовать на пост президента Германии в 2027 году.

Как сообщает "Европейская правда", заявление президента ЕК приводит Politico.

Фон дер Ляйен, которая в прошлом году была переизбрана на должность председателя Еврокомиссии, занимает эту должность с 2019 года.

Сообщения в немецких СМИ этим летом, предполагали, что она может покинуть исполнительный орган ЕС до окончания своего срока – в 2029 году – чтобы баллотироваться на пост президента Германии.

В частности, издание Spiegel писало, что канцлер Германии Фридрих Мерц размышляет над тем, чтобы на следующих выборах президента страны в 2027 году предложить кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен.

"Я полностью посвящаю себя своим обязанностям президента Комиссии и не могу занимать другие должности", – говорится в письменных ответах фон дер Ляйен на вопросы от СМИ, входящих в Leading European Newspaper Alliance.

Действующий президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер находится в должности второй срок. Впервые он был избран путем голосования в парламенте в феврале 2017 года, второй раз - в феврале 2022 года.

Полномочия президента Германии являются преимущественно представительскими и символическими: он представляет страну на международной арене, аккредитует послов и имеет право помилования.