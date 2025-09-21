Німецький топгенерал хоче нові системи озброєння для боротьби з дронами

Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр хоче якнайшвидше розгорнути в німецьких збройних силах нові системи озброєнь для протидії безпілотним літальним апаратам.

Про це він сказав в інтерв’ю dpa, повідомляє "Європейська правда".

"Для мене ясно одне: врешті-решт, ймовірно, справа дійде до того, що нам доведеться використовувати безпілотники проти безпілотників", – зазначив Броєр.

За його словами, враховуючи кількість безпілотників, які Росія використовує проти України, ефективна оборона "можлива лише через поєднання різних можливостей".

Німецький генерал очікує прогресу протягом декількох місяців.

Проте Броєр попередив, що було б "помилкою" випускати з поля зору інші загрози.

"Ми не повинні зараз говорити, що ми зосереджені лише на безпілотниках. Хоч би яким важливим для нашої обороноздатності не був розвиток безпілотників, ми все ще стикаємось із загрозами з боку крилатих ракет, ракет і літаків", – додав він.

Нагадаємо, 10 вересня повітряний простір Польщі порушили близько два десятки російських дронів. Уламки знайшли у різних районах країни, деякі безпілотники залетіли на майже 300 км від східного кордону.

На цьому тлі Північноатлантичний Альянс вирішив розпочати операцію під назвою "Східний вартовий" (Eastern Sentry) для зміцнення свого східного флангу.

Вже 13 вересня у Польщі повідомили про фактичний старт анонсованої місії.

