Немецкий топ-генерал хочет новые системы вооружения для борьбы с дронами

Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер хочет как можно быстрее развернуть в немецких вооруженных силах новые системы вооружений для противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Об этом он сказал в интервью dpa, сообщает "Европейская правда".

"Для меня ясно одно: в конце концов, вероятно, дело дойдет до того, что нам придется использовать беспилотники против беспилотников", – отметил Бройер.

По его словам, учитывая количество беспилотников, которые Россия использует против Украины, эффективная оборона "возможна только через сочетание различных возможностей".

Немецкий генерал ожидает прогресса в течение нескольких месяцев.

Однако Бройер предупредил, что было бы "ошибкой" упускать из виду другие угрозы.

"Мы не должны сейчас говорить, что мы сосредоточены только на беспилотниках. Каким бы важным для нашей обороноспособности не было развитие беспилотников, мы все еще сталкиваемся с угрозами со стороны крылатых ракет, ракет и самолетов", – добавил он.

Напомним, 10 сентября воздушное пространство Польши нарушили около двух десятков российских дронов. Обломки нашли в разных районах страны, некоторые беспилотники залетели почти на 300 км от восточной границы.

На этом фоне Североатлантический Альянс решил начать операцию под названием "Восточный часовой" (Eastern Sentry) для укрепления своего восточного фланга.

Уже 13 сентября в Польше сообщили о фактическом старте анонсированной миссии.

Читайте также Испытания для Польши и НАТО: какие последствия уже вызвала атака российских дронов