Трамп знову вимагає, щоб Європа не купувала російську нафту

Президент США Дональд Трамп у суботу повторив заклик до Європи "припинити купувати нафту" в Росії, пов'язавши його з подальшим тиском на Москву для припинення війни в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Під час вечері в Маунт-Верноні, що у штаті Вірджинія, Трамп згадав про купівлю європейськими державами російської нафти.

"Європейці купують нафту у Росії – цього не повинно бути, чи не так?", – сказав він присутнім.

Американський президент після цього звернувся до посла США в НАТО Метта Вітакера з проханням посилити тиск на Європу.

"Вони повинні припинити купувати нафту в Росії, Метт. Метт не дозволить, щоб це тривало далі", – додав він.

Раніше Трамп стверджував, що російська агресія проти України припиниться, якщо ціни на нафту впадуть і Росія втратить доходи від продажу енергоносіїв.

Президент США також вимагає від Європи цілковито припинити купувати російські енергоресурси – як передумову для американських санкцій.