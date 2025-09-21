Трамп снова требует, чтобы Европа не покупала российскую нефть

Президент США Дональд Трамп в субботу повторил призыв к Европе "прекратить покупать нефть" у России, связав его с дальнейшим давлением на Москву для прекращения войны в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Во время ужина в Маунт-Верноне, что в штате Вирджиния, Трамп упомянул о покупке европейскими государствами российской нефти.

"Европейцы покупают нефть у России – этого не должно быть, не так ли?", – сказал он присутствующим.

Американский президент после этого обратился к послу США в НАТО Мэтту Уитакеру с просьбой усилить давление на Европу.

"Они должны прекратить покупать нефть у России, Мэтт. Мэтт не позволит, чтобы это продолжалось дальше", – добавил он.

Ранее Трамп утверждал, что российская агрессия против Украины прекратится, если цены на нефть упадут и Россия потеряет доходы от продажи энергоносителей.

Президент США также требует от Европы полностью прекратить покупку российских энергоресурсов – как предпосылку для американских санкций.