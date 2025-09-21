У Польщі кілька днів ловили сервала, який втік з дому жінки

На південному сході Польщі поліція оголосила про завершення пошуків сервала, який кілька днів тому втік з приватного будинку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Сервал вибрався на початку тижня з будинку в місті Бусько-Здруй, що у Свентокшиському воєводстві, і кілька днів блукав по околицях.

Власниця придбала кота легально з розплідника, але не встигла його зареєструвати. Поліцейські закликали до обережності, просячи не намагатися самостійно ловити кота.

Фото: поліція Бусько-Здрую

У неділю власниця повідомила RMF FM, що вранці знайшла зниклого улюбленця.

"Останніми днями ми отримували повідомлення про його присутність у різних місцях, але не вдалося його спіймати. Зараз тварина щасливо повернулася до своєї власниці", – сказав представник районного управління поліції в Бусько-Здрую Томаш Півоварський.

Паралельно поліція веде слідчі дії щодо можливого правопорушення за статтею 77 Кодексу про правопорушення – недотримання належних заходів обережності при утриманні тварини.

У липні повідомлялось, що фермер зазнав серйозних травм унаслідок нападу лева, який втік із зоопарку на півдні Туреччини.

У 2023 році на територію Міністерства економіки та захисту клімату Німеччини потрапила ігуана.