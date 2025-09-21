В Польше несколько дней ловили сервала, который сбежал из дома женщины
Новости — Воскресенье, 21 сентября 2025, 16:51 —
На юго-востоке Польши полиция объявила о завершении поисков сервала, который несколько дней назад сбежал из частного дома.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.
Сервал выбрался в начале недели из дома в городе Бусько-Здруй, что в Свентокшиском воеводстве, и несколько дней бродил по окрестностям.
Владелица приобрела кота легально из питомника, но не успела его зарегистрировать. Полицейские призвали к осторожности, прося не пытаться самостоятельно ловить кота.
В воскресенье владелица сообщила RMF FM, что утром нашла пропавшего любимца.
"В последние дни мы получали сообщения о его присутствии в разных местах, но не удалось его поймать. Сейчас животное счастливо вернулось к своей хозяйке", – сказал представитель районного управления полиции в Бусько-Здрую Томаш Пивоварский.
Параллельно полиция ведет следственные действия по возможному правонарушению по статье 77 Кодекса о правонарушениях – несоблюдение надлежащих мер предосторожности при содержании животного.
