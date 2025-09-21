В Польше несколько дней ловили сервала, который сбежал из дома женщины

На юго-востоке Польши полиция объявила о завершении поисков сервала, который несколько дней назад сбежал из частного дома.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Сервал выбрался в начале недели из дома в городе Бусько-Здруй, что в Свентокшиском воеводстве, и несколько дней бродил по окрестностям.

Владелица приобрела кота легально из питомника, но не успела его зарегистрировать. Полицейские призвали к осторожности, прося не пытаться самостоятельно ловить кота.

Фото: полиция Бусько-Здруя

В воскресенье владелица сообщила RMF FM, что утром нашла пропавшего любимца.

"В последние дни мы получали сообщения о его присутствии в разных местах, но не удалось его поймать. Сейчас животное счастливо вернулось к своей хозяйке", – сказал представитель районного управления полиции в Бусько-Здрую Томаш Пивоварский.

Параллельно полиция ведет следственные действия по возможному правонарушению по статье 77 Кодекса о правонарушениях – несоблюдение надлежащих мер предосторожности при содержании животного.

В июле сообщалось, что фермер получил серьезные травмы в результате нападения льва, который сбежал из зоопарка на юге Турции.

В 2023 году на территорию Министерства экономики и защиты климата Германии попала игуана.