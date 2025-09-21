Україна хоче виступити на засіданні Радбезу ООН, скликаного Естонією через дії РФ

Україна звернулась до Південної Кореї, яка головує в Раді безпеки ООН, з проханням виступити на засіданні, скликаному Естонією у звʼязку з порушенням повітряного простору російськими літаками.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на Х написав міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За словами Сибіги, той факт, що Естонія вперше за 34 роки попросила скликати екстрене засідання Ради безпеки ООН, "свідчить про безпрецедентний масштаб загроз, які несе агресивна Росія для стабільності в Європі".

"Україна звернулася до головуючої Республіки Корея із запитом взяти участь у засіданні та представити нашу позицію. Ми підтримуємо дружню Естонію у заклику до рішучої та об'єднаної відповіді на триваючу дестабілізацію Росією міжнародного миру та безпеки", – додав він.

Як повідомлялось, Рада безпеки ООН 22 вересня збереться на надзвичайне засідання у зв'язку з порушенням Росією повітряного простору Естонії в п'ятницю.

Тоді три російські винищувачі МІГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин. У НАТО повідомили, що здійснили перехоплення літаків.

Премʼєр-міністр Естонії Крістен Міхал сказав, що його країна ініціювала консультації НАТО за статтею 4 Вашингтонського договору.