Украина хочет выступить на заседании Совбеза ООН, созванном Эстонией из-за действий РФ

Украина обратилась к Южной Корее, которая председательствует в Совете безопасности ООН, с просьбой выступить на заседании, созванном Эстонией в связи с нарушением воздушного пространства российскими самолетами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на Х написал министр иностранных дел Андрей Сибига.

По словам Сибиги, тот факт, что Эстония впервые за 34 года попросила созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН, "свидетельствует о беспрецедентном масштабе угроз, которые несет агрессивная Россия для стабильности в Европе".

"Украина обратилась к председательствующей Республике Корея с просьбой принять участие в заседании и представить нашу позицию. Мы поддерживаем дружественную Эстонию в призыве к решительному и объединенному ответу на продолжающуюся дестабилизацию Россией международного мира и безопасности", – добавил он.

Как сообщалось, Совет безопасности ООН 22 сентября соберется на чрезвычайное заседание в связи с нарушением Россией воздушного пространства Эстонии в пятницу.

Тогда три российских истребителя МИГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут. В НАТО сообщили, что осуществили перехват самолетов.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал сказал, что его страна инициировала консультации НАТО по статье 4 Вашингтонского договора.