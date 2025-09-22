В Эстонии в авиакатастрофе пострадал директор школы

В Эстонии разбился при взлете легкомоторный самолет, в аварии пострадал его пилот – директор школы.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел вечером в воскресенье возле поселка Тойла на северо-востоке страны. Самолет Cessna 150L во время взлета зацепился своим шасси за сноп сена и перевернулся.

Пилот получил травмы и оказался в больнице, его пассажир остался невредим. Оба выбрались из самолета до прибытия спасателей. Сам самолет серьезно поврежден.

Photo: Ago Gaškov

Сообщают, что пилотом был директор школы Гендрик Агур. Причиной инцидента считают ошибку пилота.

В начале сентября в Польше в аварии легкомоторного самолета погибли два человека. Тогда же подобный инцидент произошел в Праге, в аварии также погибли два человека.