В Эстонии в авиакатастрофе пострадал директор школы
Новости — Понедельник, 22 сентября 2025, 09:07 —
В Эстонии разбился при взлете легкомоторный самолет, в аварии пострадал его пилот – директор школы.
Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".
Инцидент произошел вечером в воскресенье возле поселка Тойла на северо-востоке страны. Самолет Cessna 150L во время взлета зацепился своим шасси за сноп сена и перевернулся.
Пилот получил травмы и оказался в больнице, его пассажир остался невредим. Оба выбрались из самолета до прибытия спасателей. Сам самолет серьезно поврежден.
Сообщают, что пилотом был директор школы Гендрик Агур. Причиной инцидента считают ошибку пилота.
В начале сентября в Польше в аварии легкомоторного самолета погибли два человека. Тогда же подобный инцидент произошел в Праге, в аварии также погибли два человека.
