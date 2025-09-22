Сибига и глава словацкого МИД обсудили энергобезопасность

Министр иностранных дел Андрей Сибига встретился со своим словацким коллегой Юраем Бланаром в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом сообщило МИД в соцсетях, пишет "Европейская правда".

В понедельник, 22 сентября, Сибига провел встречу с Бланаром в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке в "развитие диалога между президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Робертом Фицо".

Во время беседы они сосредоточились на будущем европейской архитектуры безопасности, потенциале оборонного сотрудничества через механизм SAFE и вопросах энергетической безопасности.

"Мы также обсудили развитие наших двусторонних отношений и следующий раунд консультаций между нашими правительствами. Я поблагодарил своего коллегу за присоединение Словакии к Коалиции укрытий гражданской защиты и ее постоянную поддержку интеграции Украины в ЕС", – добавил Сибига.

Стоит отметить, что в течение последних недель США оказывают давление на Европу в отношении сокращения импорта российской нефти и газа. Венгрия и Словакия продолжают получать российскую нефть, в частности, через нефтепровод "Дружба", на который Украина в последнее время совершила ряд атак.

Министры иностранных дел Словакии и Венгрии пожаловались Еврокомиссии в связи с атаками.

Недавно Словакия и Венгрия заявили, что будут сопротивляться давлению со стороны президента США Дональда Трампа по сокращению импорта российской нефти и газа, пока страны-члены Европейского Союза не найдут достаточных альтернативных источников поставок.