У Гаазі після антиіммігрантської акції затримали майже 40 осіб, серед них підлітки

Внаслідок заворушень під час антиіммігрантської акції у Гаазі в Нідерландах затримали 37 осіб, серед них шестеро неповнолітніх.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Головна комісарка поліції Гааги Карін Круккрет повідомила, що через заворушення під час антиіммігрантської акції у центрі міста затримали 37 людей, серед них – шестеро неповнолітніх. Загалом серед затриманих – люди віком від 16 до 60 років.

27 людей залишаються під вартою і постануть перед судом у вівторок, а десятьох відпустили додому, але будуть притягувати до відповідальності.

Причиною затримання стали події суботи під час антиіммігрантської демонстрації на Маліевельд. Група з близько 1200 людей – здебільшого футбольні фани і представники ультраправих груп – відкололася від основної події і пішла на трасу А12, де сталися сутички з поліцією. У правоохоронців кидались пляшками і камінням, у відповідь застосували водомет. Під час цих подій спалили одне авто поліції, постраждали двоє поліцейських.

Також побили вікна офісу партії D66 і спалили сміттєвий бак перед ним.

"Ми швидко зрозуміли, що ці приїхали до Гааги з абсолютно іншою метою, ніж просто демонстрація. Вони спершу зайняли трасу А12, а потім вдались до насильницьких дій проти поліції, яка там патрулювала", – заявила Круккерт.

За її словами, подекуди поліції довелось буквально битися з хуліганами і це безпрецедентні події. "Це величезна територія, і звісно ж герметично "закрити" увесь центр міста неможливо. Ці групи цим скористалися", – додала вона.

Мер Гааги Ван Занен назвав заворушення "безпрецедентними і не гідними Нідерландів". "Групи хуліганів з усієї країни свідомо шукали конфронтації з поліцією", – наголосив він.

Велика антиіммігрантська демонстрація нещодавно пройшла також у Лондоні.