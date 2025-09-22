В Гааге после антииммигрантской акции задержали почти 40 человек, среди них подростки

В результате беспорядков во время антииммигрантской акции в Гааге в Нидерландах задержали 37 человек, среди них шестеро несовершеннолетних.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Главный комиссар полиции Гааги Карин Круккрет сообщила, что из-за беспорядков во время антииммигрантской акции в центре города задержали 37 человек, среди них – шестеро несовершеннолетних. Среди задержанных – люди в возрасте от 16 до 60 лет.

27 человек остаются под стражей и предстанут перед судом во вторник, а десятерых отпустили домой, но будут привлекать к ответственности.

Причиной задержания стали события субботы во время антииммигрантской демонстрации на Малиевельд. Группа из около 1200 человек – в основном футбольные фаны и представители ультраправых групп – откололась от основного мероприятия и пошла на трассу А12, где произошли столкновения с полицией. В правоохранителей бросали бутылками и камнями, в ответ применили водомет. Во время этих событий сожгли одну полицейскую машину, пострадали двое полицейских.

Также разбили окна офиса партии D66 и сожгли мусорный бак перед ним.

"Мы быстро поняли, что эти приехали в Гаагу с совершенно другой целью, чем просто демонстрация. Они сначала заняли трассу А12, а затем прибегли к насильственным действиям против полиции, которая там патрулировала", – заявила Круккерт.

По ее словам, в некоторых местах полиции пришлось буквально драться с хулиганами, и это беспрецедентные события. "Это огромная территория, и конечно же герметично „закрыть" весь центр города невозможно. Эти группы этим воспользовались", – добавила она.

Мэр Гааги Ван Занен назвал беспорядки "беспрецедентными и недостойными Нидерландов". "Группы хулиганов со всей страны сознательно искали конфронтации с полицией", – подчеркнул он.

Крупная антииммигрантская демонстрация недавно прошла также в Лондоне.