Литва вызвала представителя РФ "на ковер" после истребителей в воздушном пространстве Эстонии

Министерство иностранных дел Литвы вызвало "на ковер" временного поверенного в делах России после нарушения воздушного пространства Эстонии российскими истребителями.

Об этом говорится в заявлении МИД, пишет "Европейская правда".

21 сентября МИД Литвы вызвало временного поверенного в делах посольства РФ и выразило "решительный протест" в связи с нарушением воздушного пространства Эстонии российскими истребителями 19 сентября, а также опасными полетами над Польшей.

Российскому представителю было сообщено, что Литва считает эти инциденты грубым нарушением международного права, из-за которого Россия эскалирует напряженность в регионе Балтийского моря.

Поэтому МИД Литвы требует от РФ принять "все меры" для предотвращения повторения таких провокаций в будущем.

Отметим, МИД Латвии также вызвал представителя российского посольства из-за этого инцидента.

Напомним, в пятницу, 19 сентября, три российских истребителя МИГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут. В НАТО сообщили, что осуществили перехват самолетов.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал сказал, что его страна инициировала консультации НАТО по статье 4 Вашингтонского договора.

Американскому президенту Дональду Трампу "не понравился" этот инцидент.