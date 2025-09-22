Литва вызвала представителя РФ "на ковер" после истребителей в воздушном пространстве Эстонии
Министерство иностранных дел Литвы вызвало "на ковер" временного поверенного в делах России после нарушения воздушного пространства Эстонии российскими истребителями.
Об этом говорится в заявлении МИД, пишет "Европейская правда".
21 сентября МИД Литвы вызвало временного поверенного в делах посольства РФ и выразило "решительный протест" в связи с нарушением воздушного пространства Эстонии российскими истребителями 19 сентября, а также опасными полетами над Польшей.
Российскому представителю было сообщено, что Литва считает эти инциденты грубым нарушением международного права, из-за которого Россия эскалирует напряженность в регионе Балтийского моря.
Поэтому МИД Литвы требует от РФ принять "все меры" для предотвращения повторения таких провокаций в будущем.
Отметим, МИД Латвии также вызвал представителя российского посольства из-за этого инцидента.
Напомним, в пятницу, 19 сентября, три российских истребителя МИГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут. В НАТО сообщили, что осуществили перехват самолетов.
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал сказал, что его страна инициировала консультации НАТО по статье 4 Вашингтонского договора.
Американскому президенту Дональду Трампу "не понравился" этот инцидент.