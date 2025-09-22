В Италии – протесты на фоне усиленного наступления Израиля в секторе Газа

В понедельник, 22 сентября, докеры (портовые грузчики) заблокировали подъездные дороги к порту Генуи на севере Италии в рамках протестов против наступления Израиля в секторе Газа.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Портовые грузчики в Италии бастовали в понедельник, 22 сентября. Транспортные услуги претерпели перебои, а ряд школ по всей Италии был закрыт после забастовок, объявленных группой профсоюзов в знак солидарности с палестинским народом.

Фото: Reuters

Итальянские докеры заявляют, что стремятся предотвратить использование Италии в качестве перевалочного пункта для перевозки оружия и других поставок в Израиль.

Также на этот день во многих итальянских городах были запланированы демонстрации.

Кроме того, региональные поезда в Рим подверглись задержкам и отменам из-за забастовок, но метро работало в обычном режиме. Большинство линий метро в Милане, финансовой столице Италии, также работали.

Фото: Reuters

Стоит отметить, что в воскресенье, 21 сентября, о признании государственности Палестины заявили Великобритания, Канада и Австралия. Португалия и еще почти десять государств должны сделать это в ближайшие дни.

Это произошло на фоне ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газа после израильского наступления и удара Израиля по Катару, направленного против руководства ХАМАС.

Министерство иностранных дел Израиля резко раскритиковало объявление Великобритании и нескольких других стран о признании Государства Палестина в воскресенье.