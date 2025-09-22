Агентство ЕС подтвердило, что причиной сбоев в работе аэропортов стала кибератака

Перебои в работе аэропортов, которые повлияли на автоматизированные системы регистрации в последние дни, были вызваны атакой с использованием вредоносного ПО-вымогателя.

Об этом заявило агентство Европейского Союза по кибербезопасности (ENISA), цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

В ENISA подчеркнули растущие риски таких атак для критической инфраструктуры и отраслей промышленности.

Несколько крупнейших аэропортов Европы все еще сталкивались с перебоями в работе в понедельник, 21 сентября, после того, как хакеры вывели из строя автоматизированные системы регистрации, предоставленные компанией Collins Aerospace, что повлияло на десятки рейсов и тысячи пассажиров.

"Правоохранительные органы привлечены к расследованию вредоносного программного обеспечения, которое блокирует данные до тех пор, пока жертва не заплатит за восстановление доступа", – сообщило ENISA, не указав, откуда исходила атака.

Масштабная кибератака всколыхнула ряд европейских аэропортов в субботу, 20 сентября. Утром 22 сентября в аэропорту Брюсселя попросили авиалинии отменить половину отправлений, запланированных на этот день.

Кто мог стоять за кибератакой, пока не сообщается.

В тот же день, когда аэропорты получили проблемы из-за кибератаки, в аэропорту Дублина проводили эвакуацию из-за, похоже, ложного "заминирования".