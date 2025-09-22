ЗМІ: Німеччина витратить 1,2 млрд євро на модернізацію Eurofighter

Німеччина планує укласти з компаніями Saab і Northrop Grumman контракт на суму 1,2 млрд євро на оснащення свого парку Eurofighter обладнанням, необхідним для використання сучасних ракет для виявлення і знищення наземних систем протиповітряної оборони.

Про це агентству Bloomberg стало відомо від джерел, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з урядовим документом, з яким ознайомилося агентство, контракт на модернізацію Eurofighter передбачає інтеграцію сенсорної системи Arexis від Saab і протирадіолокаційних ракет AGM-88E від Northrop Grumman.

У контракті також згадуються німецький стартап Helsing, що займається виробництвом безпілотників, британська компанія BAE Systems, франко-німецький виробник літаків Airbus та італійська компанія Leonardo.

Угода з модернізації винищувачів Eurofighter є однією з більш ніж 80 угод, для яких міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прагне отримати схвалення парламенту до кінця цього року.

За словами обізнаних джерел, німецький парламент, як очікується, схвалить пропоновані витрати на оборону в першій половині жовтня.

Співрозмовники зазначили, що цей контракт також може відкрити шлях для співробітництва між Німеччиною і Швецією в галузі розробки винищувача наступного покоління FCAS.

Ця програма просувається повільно, оскільки французька Dassault Aviation SA прагне отримати майже повний контроль над проєктом, незважаючи на заперечення німецького партнера Airbus.

Угоду про модернізацію Eurofighter також обговорюватимуть у вівторок у Берліні на зустрічі міністра оборони Швеції Пола Йонсона з Пісторіусом, повідомили джерела.

Очікується, що міністри обговорять питання тіснішого співробітництва у сфері безпеки та оборони, спільних військових закупівель та оборонних контрактів.