СМИ: Германия потратит 1,2 млрд евро на модернизацию Eurofighter

Германия планирует заключить с компаниями Saab и Northrop Grumman контракт на сумму 1,2 млрд евро на оснащение своего парка Eurofighter оборудованием, необходимым для использования современных ракет для обнаружения и уничтожения наземных систем противовоздушной обороны.

Об этом агентству Bloomberg стало известно от источников, сообщает "Европейская правда".

Согласно правительственному документу, с которым ознакомилось агентство, контракт на модернизацию Eurofighter предусматривает интеграцию сенсорной системы Arexis от Saab и противорадиолокационных ракет AGM-88E от Northrop Grumman.

В контракте также упоминаются немецкий стартап Helsing, занимающийся производством беспилотников, британская компания BAE Systems, франко-немецкий производитель самолетов Airbus и итальянская компания Leonardo.

Соглашение по модернизации истребителей Eurofighter является одной из более чем 80 сделок, для которых министр обороны Германии Борис Писториус стремится получить одобрение парламента до конца этого года.

По словам осведомленных источников, немецкий парламент, как ожидается, одобрит предлагаемые расходы на оборону в первой половине октября.

Собеседники отметили, что этот контракт также может открыть путь для сотрудничества между Германией и Швецией в области разработки истребителя следующего поколения FCAS.

Эта программа продвигается медленно, поскольку французская Dassault Aviation SA стремится получить почти полный контроль над проектом, несмотря на возражения немецкого партнера Airbus.

Соглашение о модернизации Eurofighter также будут обсуждать во вторник в Берлине на встрече министра обороны Швеции Пола Йонсона с Писториусом, сообщили источники.

Ожидается, что министры обсудят вопросы более тесного сотрудничества в сфере безопасности и обороны, совместных военных закупок и оборонных контрактов.