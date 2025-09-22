В Финляндии стартовали крупные учения Военно-воздушных сил

В Финляндии в понедельник, 22 сентября, начались крупные учения Военно-воздушных сил.

Об этом сообщает Yle, информирует "Европейская правда".

Как заявили в финских Военно-воздушных силах, в маневрах, которые продлятся до пятницы, примут участие примерно 50 самолетов и более тысячи военнослужащих.

В учениях также задействованы подразделения из Швеции и Дании.

Кроме основных авиабаз, будут использоваться аэропорты Оулу, Вааса и Коккола-Пиетарсаари, а также база Каллакс в Швеции.

Основная зона учений охватывает территорию между Рованиеми, Каяани, Куопио, Ювяскюля и Вааса, а также распространяется над Ботническим заливом.

Кроме шума от самолетов, возможны световые эффекты, громкие звуки и помехи в работе метеорадаров, предупредили в финских ВВС.

Сообщалось также, что Польша и Швеция начали совместные у чения SNEX Gotland Sentry в Балтийском море.

А в Эстонии 19 сентября стартовали внеплановые учения Сил обороны, направленные на отработку действий в случае нарушений воздушной границы.