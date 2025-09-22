Из Польши в течение выходных депортировали пятерых украинцев

Власти Польши решили депортировать шестерых граждан Украины за совершение преступлений, пятеро уже покинули территорию страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом в понедельник сообщил Надожанский отдел Пограничной службы Польши.

По словам пресс-секретаря отдела польской Пограничной службы Малгожаты Поточной, в ночь на субботу пограничники задержали шестерых граждан Украины, "которые, не соблюдая требования закона, представляли реальную угрозу безопасности и общественному порядку в Польше".

Она добавила, что украинцы, среди прочего, управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения, совершили налоговые преступления, финансовые мошенничества и аферы, кражи, уничтожение имущества, преследования и психологическое или физическое насилие.

Мужчин обязали вернуться в Украину. Пятерых из них в сопровождении польских пограничников уже доставили к польско-украинской границе и передали местным службам, а один из задержанных будет находиться в центре для иностранцев.

Все шестеро украинцев также получили многолетние запреты на повторный въезд в страны Шенгенской зоны, говорится в сообщении.

Из сообщения также следует, что с начала 2025 года сотрудники Надожанского отделения Пограничной службы Польши депортировали 300 иностранцев, которые представляли угрозу безопасности и общественному порядку в Польше.

Ранее сообщалось, что из Польши депортируют 25-летнего гражданина Украины, который уже имел проблемы с законом, после нападения на водителя городского автобуса во Вроцлаве.

Перед этим из Польши депортировали 15 украинцев, которых определили как угрозу общественной безопасности.