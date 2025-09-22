Санду екстрено звернулась до громадян Молдови: "Наша незалежність під загрозою"

Молдовська президентка Мая Санду в понеділок виступила з екстреним зверненням до громадян за лічені дні до парламентських виборів, заявивши про загрозу незалежності та європейському курсу Молдови.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV8.

У зверненні Санду сказала, що "суверенітет, незалежність, цілісність і наше європейське майбутнє перебувають у небезпеці".

"Кремль витрачає сотні мільйонів євро, щоб купити сотні тисяч голосів на обох берегах Дністра, а також за межами країни. Людей щодня отруюють десятками побрехеньок. Сотні людей отримують гроші за те, щоб провокувати безлади, насильство і лякати людей", – додала вона.

Президентка Молдови закликала громадян "не здати країну іноземним інтересам".

"Якщо Росія отримає контроль над Молдовою, наслідки будуть прямими і небезпечними для нашої країни і для всього регіону. Всі молдовани постраждають, незалежно від того, за кого вони голосували", – сказала Санду.

Наприкінці звернення вона згадала про парламентські вибори в Молдові та попросила громадян продемонструвати, що "Молдова – це не шматок землі, який можна продати або купити за три срібняки, а наш святий дім".

Раніше агентство Bloomberg дізналося про російський план втручання у вибори у Молдові, а BBC опублікували розслідування про дезінформацію в Молдові перед виборами за гроші з РФ.

Дивіться детальне пояснення "ЄвроПравди" про плани Кремля на вибори у Молдові.