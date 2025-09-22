Санду экстренно обратилась к гражданам Молдовы: "Наша независимость под угрозой"

Президент Молдовы Мая Санду в понедельник выступила с экстренным обращением к гражданам за несколько дней до парламентских выборов, заявив об угрозе независимости и европейскому курсу Молдовы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV8.

В обращении Санду сказала, что "суверенитет, независимость, целостность и наше европейское будущее находятся в опасности".

"Кремль тратит сотни миллионов евро, чтобы купить сотни тысяч голосов на обоих берегах Днестра, а также за пределами страны. Людей ежедневно травят десятками лживых слухов. Сотни людей получают деньги за то, чтобы провоцировать беспорядки, насилие и пугать людей", – добавила она.

Президент Молдовы призвала граждан "не сдать страну иностранным интересам".

"Если Россия получит контроль над Молдовой, последствия будут прямыми и опасными для нашей страны и для всего региона.

Все молдаване пострадают, независимо от того, за кого они голосовали", – сказала Санду.

В конце обращения она упомянула о парламентских выборах в Молдове и попросила граждан продемонстрировать, что "Молдова – это не кусок земли, который можно продать или купить за три серебренника, а наш святой дом".

Ранее агентство Bloomberg узнало о российском плане вмешательства в выборы в Молдове, а BBC опубликовало расследование о дезинформации в Молдове перед выборами за деньги из РФ.

Смотрите подробное объяснение "ЕвроПравды" о планах Кремля на выборы в Молдове.