Росіянам в ООН показала докази того, як їхні літаки порушили повітряний простір Естонії

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна під час засідання Ради безпеки ООН показав докази порушення російськими літаками повітряного простору його країни у пʼятницю, яких – як стверджувала Москва – не існує.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На позачерговому засіданні Радбезу Росію представляв перший заступник постійного представника при ООН Дмитрій Полянський, який у традиційній хамській манері відкинув звинувачення в провокації проти Естонії.

"Нашим сусідам тепер привиділось, що з вини Росії відбулося порушення повітряного простору Естонії. Доказів, як завжди, немає", – сказав Полянський.

Коли слово дійшло до Тсахкни, він продемонстрував присутнім роздруківку, де вказані дані з радарів повітряного спостереження Естонії з зафіксованими цілями.

Фото: скриншот трансляції

Після цього міністр продемонстрував присутнім фото всіх трьох російських винищувачів МіГ-31, які залетіли минулої пʼятниці в повітряний простір Естонії, де видно, що ті були "оснащені ракетами і готові до бою".

Фото: скриншот трансляції

"Це порушення є абсолютно очевидним, і Росія знову бреше, як вона вже брехала кілька разів раніше. Ми пам'ятаємо окупацію Грузії в 2008 році, Крим в 2014 році, агресію проти України в 2022 році... Тож, будь ласка, не брешіть знову. Тверді докази є", – звернувся голова МЗС Естонії до росіян.

Як відомо, російські винищувачі 19 вересня порушили повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин. У НАТО повідомили, що здійснили перехоплення літаків.

МЗС Литви та Латвії також викликали представника російського посольства через цей інцидент.