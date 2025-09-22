Россиянам в ООН показала доказательства того, как их самолеты нарушили воздушное пространство Эстонии

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна во время заседания Совета безопасности ООН показал доказательства нарушения российскими самолетами воздушного пространства его страны в пятницу, которых – как утверждала Москва – не существует.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На внеочередном заседании Совбеза Россию представлял первый заместитель постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский, который в традиционной хамской манере отверг обвинения в провокации против Эстонии.

"Нашим соседям теперь померещилось, что по вине России произошло нарушение воздушного пространства Эстонии. Доказательств, как всегда, нет", – сказал Полянский.

Когда слово дошло до Тсахкны, он продемонстрировал присутствующим распечатку, где указаны данные с радаров воздушного наблюдения Эстонии с зафиксированными целями.

Фото: скриншот трансляции

После этого министр продемонстрировал присутствующим фото всех трех российских истребителей МиГ-31, которые залетели в прошлую пятницу в воздушное пространство Эстонии, где видно, что те были "оснащены ракетами и готовы к бою".

Фото: скриншот трансляции

"Это нарушение абсолютно очевидно, и Россия снова лжет, как она уже лгала несколько раз ранее. Мы помним оккупацию Грузии в 2008 году, Крым в 2014 году, агрессию против Украины в 2022 году... Поэтому, пожалуйста, не лгите снова. Есть веские доказательства", – обратился глава МИД Эстонии к россиянам.

Как известно, российские истребители 19 сентября нарушили воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут. В НАТО сообщили, что осуществили перехват самолетов.

МИД Литвы и Латвии также вызвали представителя российского посольства из-за этого инцидента.