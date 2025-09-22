Глава МЗС Польщі на Радбезі ООН пригрозив Росії: "Вас попередили"

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в ході виступу на засіданні Радбезу ООН застеріг Росію від подальших провокацій проти країн НАТО.

Заяву Сікорського наводить Polsat News, повідомляє "Європейська правда".

В ході засідання Радбезу ООН, яке скликала Естонія через провокацію трьох російських винищувачів, Сікорський нагадав про попередній інцидент, коли дрони РФ вторглись у Польщу.

Потім він звернувся до російського уряду з "єдиним проханням".

"Ніхто не підтримує ваші спроби завоювати Україну, і ми не дамо себе залякати. Якщо чергова ракета чи інший об'єкт влетить у наш простір, навмисно чи випадково, і буде збитий, а уламки впадуть на територію НАТО, не приходьте сюди скаржитися. Вас попередили", – підкреслив Сікорський.

Як відомо, російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин. У НАТО повідомили, що здійснили перехоплення літаків.

МЗС Литви та Латвії також викликали представника російського посольства через цей інцидент.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна сказав, що провокації Росії наближають Європу "до конфлікту більше, ніж будь-коли за останні роки".

Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер заявила, що НАТО готовий відповісти на порушення свого повітряного простору російськими військовими літаками.