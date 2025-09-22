Глава МЗС Естонії: провокації РФ дедалі більше наближають Європу до конфлікту

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що провокації Росії являють собою "ескалацію, що дестабілізує", яка наближає Європу "до конфлікту більше, ніж будь-коли за останні роки".

Заяву естонського міністра наводить The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

В ході засідання Радбезу ООН в Нью-Йорку Тсахкна зачитав заяву від імені 50 країн і ЄС із засудженням інциденту, в якому три російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії минулого тижня.

За його словами, це була "небезпечна ескалація" і "четверте порушення повітряного простору Естонії з боку Росії цього року".

"Ми зібралися тут сьогодні, тому що цей інцидент стосується не лише Естонії, але й усієї міжнародної спільноти", – сказав глава МЗС Естонії.

Він попереджає, що це "частина ширшої системи російських провокацій проти своїх сусідів".

"Безрозсудні дії Росії є не лише порушенням міжнародного права, але й ескалацією, що дестабілізує, яка наближає весь регіон до конфлікту більше, ніж будь-коли за останні роки", – підкреслив Тсахкна.

Він закликав Росію "негайно припинити свою загарбницьку війну проти України", а також "припинити всі провокації і погрози проти суверенітету і територіальної цілісності своїх сусідів".

Як відомо, російські винищувачі 19 вересня порушили повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин. У НАТО повідомили, що здійснили перехоплення літаків.

МЗС Литви та Латвії також викликали представника російського посольства через цей інцидент.

Премʼєр-міністр Естонії Крістен Міхал сказав, що його країна ініціювала консультації НАТО за статтею 4 Вашингтонського договору.