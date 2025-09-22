Глава МИД Польши на Совбезе ООН пригрозил России: "Вас предупредили"

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ходе выступления на заседании Совбеза ООН предостерег Россию от дальнейших провокаций против стран НАТО.

Заявление Сикорского приводит Polsat News, сообщает "Европейская правда".

В ходе заседания Совбеза ООН, которое созвала Эстония из-за провокации трех российских истребителей, Сикорский напомнил о предыдущем инциденте, когда дроны РФ вторглись в Польшу.

Затем он обратился к российскому правительству с "единственной просьбой".

"Никто не поддерживает ваши попытки завоевать Украину, и мы не дадим себя запугать. Если очередная ракета или другой объект влетит в наше пространство, намеренно или случайно, и будет сбит, а обломки упадут на территорию НАТО, не приходите сюда жаловаться. Вас предупредили", – подчеркнул Сикорский.

Как известно, российские истребители нарушили воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут. В НАТО сообщили, что осуществили перехват самолетов.

МИД Литвы и Латвии также вызвали представителя российского посольства из-за этого инцидента.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна сказал, что провокации России приближают Европу "к конфликту больше, чем когда-либо за последние годы".

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила, что НАТО готов ответить на нарушение своего воздушного пространства российскими военными самолетами.