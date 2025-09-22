Шмыгаль в Киеве обсудил с американскими конгрессменами военную помощь
Министр обороны Денис Шмыгаль в понедельник сообщил, что встретился в Киеве с двухпартийной делегацией Конгресса США во главе с членами Палаты представителей Майклом Тернером и Евгением Виндманом.
Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Х.
По словам Шмыгаля, с американскими конгрессменами он прежде всего обсудил поддержку Украины, в частности через механизм PURL – закупку оружия в США за средства европейских союзников.
"Подчеркнул важность сохранения санкционного давления на Россию и использования замороженных российских активов для финансирования поддержки Украины", – добавил министр.
Стороны также обсудили подготовку к подписанию соглашения, касающегося производства и продажи беспилотников, между президентами Украины и США.
Премьер-министр Юлия Свириденко еще в июле заявила, что Украина и США ведут подробные переговоры по соглашению об американских инвестициях в производство беспилотных летательных аппаратов в Украине.
В начале сентября в МИД говорили, что подробности дронового соглашения Украины с США станут известны уже в ближайшее время.