Шмыгаль в Киеве обсудил с американскими конгрессменами военную помощь

Министр обороны Денис Шмыгаль в понедельник сообщил, что встретился в Киеве с двухпартийной делегацией Конгресса США во главе с членами Палаты представителей Майклом Тернером и Евгением Виндманом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Х.

По словам Шмыгаля, с американскими конгрессменами он прежде всего обсудил поддержку Украины, в частности через механизм PURL – закупку оружия в США за средства европейских союзников.

"Подчеркнул важность сохранения санкционного давления на Россию и использования замороженных российских активов для финансирования поддержки Украины", – добавил министр.

Стороны также обсудили подготовку к подписанию соглашения, касающегося производства и продажи беспилотников, между президентами Украины и США.

Премьер-министр Юлия Свириденко еще в июле заявила, что Украина и США ведут подробные переговоры по соглашению об американских инвестициях в производство беспилотных летательных аппаратов в Украине.

В начале сентября в МИД говорили, что подробности дронового соглашения Украины с США станут известны уже в ближайшее время.